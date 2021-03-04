派息比率降 創興：考慮今年疫情和業務發展
文章日期：2021年3月4日 18:23
創興銀行（1111）去年純利按年減少22.13%，不過全年每股派息下跌41.38%，至0.34元，派息比率減少約8個百分點至24.54%。副主席兼行政總裁宗建新表示，需考慮保存資本應付疫情下的經營不確定性，以及業務發展，所以去年度派息較保守，若今年派息則視乎經營收入水平。
創興去年淨息差收窄0.28個百分點，至1.34厘，不過第四季拆息按季回升0.16個百分點，至1.36厘。宗建新表示，第四季淨利息收入有所回升，港元拆息沒有太大下降空間，近期整個行業存息下降，減少存息成本壓力，內地票據貼現率由去年2.3厘升至現時約4厘，有助提升資產收益，因此有信心今年淨利息收入會好過去年。
去年內地業務稅前溢利上升52%至5.01億元，營業收入按年上升17.59%至8.18億元，佔該行收入超過兩成。除了因為匯率因素上升6.5%，宗建新表示，貸款增長來自國企、行業龍頭和都市更新，及後會繼續加強內地業務的投入。貸款業務增長耗用資本，核心一級資本比率按年下跌1.01個百分點至11.27%。宗建新指，今年會加強整理資本管理，希望保持資本充足在現有的水平，不過未有正面回應是否需要如2018年般配股。
該行內地貸款質素較佳項目，近年不良貸款處於零水平，本港行業經營困難，有資產質量有影響，不過經排查後未有發現大幅惡化，部分劃入不良貸款可以收回，因此有信心保持資產質量水平。
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