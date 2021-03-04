去年越秀房託的整體出租率為92.8%，較2019年上升0.2個百分點。不過部分項目受疫情影響較大，當中屬於成熟型物業的批發市場白馬大廈，經營收入跌22.8%至2.878億元，物業收入淨額跌20.5%至2.495億元，截至2020年底的租約單價跌至535.4元，較2019年底的632.4元跌15.3%，出租率亦由2019年底的100%跌至94%。

不過林德良形容項目「已在重新出發的過程」，因白馬大廈去年受疫情影響，公司主力做租戶結構優化及調整，增強項目抗風險能力，當中把一、二樓的餐飲、Catwalk範圍重修成「時尚中心」，並已重新出租，租金大幅提升，2021年目標亦是重回100%出租率。

至於同受疫情影響的武漢項目的三年保障安排已完結，但林德良認為，武漢物業的出租率升幅不俗，由2019年的81.2%升至2020年底的89.9%，相信未來一年仍有提升，或可達95%，租金亦有按年跌升，相信武漢被列為五大國家級產業基地後，對於產業動能有大助力，將有利項目達至目標。

至於上海越秀大廈方面，在上海商廈空置率高達21%下，仍有92.6%的出租率，林德良認為尚有提升空間，主要因為上海證券交易所將搬到項目附近，料會吸引更多迷你券商或配套公司等剛性需求。

記者：方楚茵

其他報道

越秀地產今年首2個月合同銷售額增2.18倍

越秀房託資產管理去年可分派總額跌近15%