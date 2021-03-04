他又指，暫時只有1月租戶零售數據，未有2月的實際數字，不過人流在農曆新年前後有所好轉，例如停車場明顯爆滿，租戶亦較為放心，但仍欠缺遊客生意。

集團去年為租戶提供租金寬減，市場推廣支出亦增加3倍，令商場現金流淨額下跌36%。吳天海指出，寬減是因為當時租戶支付的租金較高水平，現時租約已陸續完結，經調整租金已減輕不少。他又指，舊約租戶亦會考慮是否需要支援，亦會維持高推廣水平，但寬減租金只是「零和遊戲」，關鍵是市道好轉，通關將是重點。

奢侈品牌LV及Fendi在時代廣場的分店日前結業，吳天海表示，不方便評論個別租戶情況，不過大部分奢侈品牌過去兩年均改變對香港的看法，陸續減少在港投資，並非單一商場問題，而是香港相對於內地市場發展，不再如以往般重要，大趨勢無法阻擋。當品牌決定減舖時，亦有不同因素衡量，例如租約期滿時間等。他強調，一方面有品牌看淡市場，亦有部分品牌「冇咁睇淡」，市道不是絕對悲劇。

截至去年12月底，海港城出租率為90%，按年下跌7個百分點；時代廣場出租率為93%，按年下跌4個百分點。吳天海指出，今年出租率表現將視乎疫情而定，希望可盡快受控，當品牌重拾信心，就會陸續開設新店或保留舊店。

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