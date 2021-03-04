出席政協會議的趙海英接受《彭博》訪問時形容，2020年是非常不尋常的一年，但是中投會致力做長線投資者。他們經過大風浪的考驗後，交出相對好的回報。中投冀將另類及直接投資項目佔比，提高至2022年底之前佔50%的水平。雖然2019年在股市上漲時，另類及直接投資佔比下降，但是她稱，去年中投仍然接近其策略目標。中投更調整資產配置，增持科技股及亞洲企業股份。

她又指出，中投今年初重整投資委員會，並成立兩個新機構去監察公共及非公共項目，以改進決策效率，加深團隊間的合作，及更好地作資產配置。中投又正提升另類投資資產比重，冀爭取更穩定的長期回報，在2019年該等資產佔投資組合佔比在股債升市時，按年下跌兩個百分點至42%。僅接中投投入創紀錄金額於私募基金及信貸項目後，另類資產投資佔比正在上升。中投亦透過投資在海外上市的中資公司，及那些以中國市場為目標或與中國進行貿易的非中資項目，有所得益。

趙海英相信，今年的市場會相對穩定，但是決策者在今明兩年會面對重大挑戰，原因是在高的長債佔比及低息環境，可作調整空間有限，單是增加經濟刺激措施並不足夠。她認為，各國領袖應在應對氣候轉變及處理新冠肺炎疫情的問題上增強互信及合作，在當前環球經濟處於脆弱情況下不能再有失誤。她認為，就算各國政府推出刺激措施助消費者紓緩痛苦及避免企業覆滅，各國政府需更注意所施行的政策長遠對經濟生產力帶來之影響。

中投於年內在應對日益上漲的保護主義下，與合作伙伴建立更強聯繫而組成的雙邊基金方面取得較大進展。趙海英說，中投已經與意大利、法國、日本及英國，在去年達成8項交易並完成首輪融資。當中其出資參與中美工業合作基金，已於2017年啟動並籌集25億美元，已作兩項投資，第二項投資是去年落實，為一家美國工業企業。

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