另外，永明金融公布「永明金融退休掌控力指數」為56.3，顯示港人的退休規劃掌控力仍有進步空間，特別是單身一族在退休規劃上的掌控力較已婚人士稍遜。

或許受疫情和及後的經濟環境轉變所推動，港人自覺在策劃及實行退休儲蓄計劃較一年前更努力。「永明金融退休掌控力指數」從情報、行動及正面經驗三大範疇量度其退休目標實際表現，全面計算出港人對退休規劃的掌控力。是次調查由香港永明金融委託尼爾森市場調查公司於2021年2月1日至5日在香港進行，透過網上問卷訪問1000名年齡介乎30至45歲、月薪達1.5萬元的香港居民。「情報掌控」指對規劃退休及退休儲蓄相關的資訊和知識；「行動掌控」指實踐退休規劃及儲蓄的具體行動；「正面經驗掌控」指在實踐有關規劃及儲蓄時的個人體驗。根據是次調查中受訪者的回應，「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」三個範疇的得分，依次為55.2、56.4及57。

約半數受訪者均認同情報、行動和正面經驗掌控對退休規劃及退休儲蓄的重要性，但只有約三成人對其實際表現感到十分滿意。46% 受訪者表示有想過退休時移居或旅居香港以外的粵港澳大灣區區域。假設在退休時移居或旅居大灣區，澳門 (67%)、珠海 (62%) 及廣州 (60%) 為三大最感興趣的城市。此外，半數人 (51%) 認為醫療方面新的規劃發展有助增加移居或旅居大灣區的興趣。

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