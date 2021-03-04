Airwallex CEO兼聯合創始人Jack Zhang表示，現階段，企業比以往任何時候都需要更先進的支付工具，以適應不斷變化的商業需求，更便捷、高效地管理跨境費用、全球支付及其他交易需求。通過收購UniCard，公司將持續創新，進一步賦能企業無邊界運營，助力香港及亞洲地區的企業實現全球增長。

UniCard在香港成立，是《支付系統及儲值支付工具條例》下的儲值支付工具持牌人。Airwallex將繼續為UniCard現有的儲值卡產品提供支持，同時還將為香港企業引入創新的支付與收款解決方案。

Airwallex去年4月完成1.6億美元D輪融資，除維港投資、騰訊（0700）、紅杉資本、高瓴創投和DST Global等現有股東；該輪融資引入新投資者澳新銀行及美國軟件公司Salesforce旗下戰略投資機構。

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