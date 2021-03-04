「乜你哋覺得，咁嘅時勢，真係可以好開心咁討論食好西咩？」

說這話的行家，一直心繫社會議題，令她憂愁的，自然是47位因初選而被控的民主派人士。雖然，在一片歌舞昇平的飲食群組，突然潑出一盤冷水，群組也出現了好一段時間的Dead Air，不過善於解圍的金融業同業，似乎又很快將話題帶回去麻醉太平的國度，但卻有些捉錯用神。

「正因為個波令股市大縮水，才更需要化悲憤為食量。」

有人竟以為率先發言的行家，控訴的「咁嘅時勢」，是指財爺波叔建議上調股票印花稅，令港股由高位調整逾2,000點。事實上，無論是政局抑或股市，近期確實有不少令人悲憤莫名的消息，能做到平常心以待，已經很了不起了。疫情前後的世界，翻天覆地，從經濟、消費等與錢有關的範疇看，更是將貧富懸殊的差距進一步擴闊。不是嗎？當有錢的一群，幾乎在疫情中毫髮未傷地享用著米芝蓮美食，基層卻在擔心飯碗會否不保，到時只能落得申請綜緩的下場。當然，貧富懸殊從來都存在，只是疫情令貧與富兩者的界線越拉越遠。

撇開做生意「食大茶飯」的不計，本港高收入的一群，職業普遍屬於文職，當中又以金融、貿易或專業人士類別最多，雖然營商環境也難免會受到疫情影響，但打擊不算最深，若果是筆者身處的金融業，更因為高度電子化而幾乎零影響。反觀基層工作，主要是屬於勞動或服務性行業，都是依靠與人接觸而產生價值的工作形式，無論是旅遊業、飲食業抑或是零售業，均被疫情所重創。當富者收入就算不增，起碼也能維持的時候，自然遠遠拋離隨時變成或已變成失業大軍的基層。

不單收入，連資產價值的差距，在疫情前後亦被拉開。起碼擁有些少資產，如樓、車位、黃金、股票等，在香港才能算是富者吧。疫情期間，港樓從數據上來看，算是有小幅度的調整，但「體感」樓價卻依然居高不下，樓這類型的資產，幾乎沒有因疫情影響而貶值過，當然若果持舖者，就只能長嘆一句嗚呼哀哉。至於商品和股票，疫情後復蘇等的憧憬，加上科技股狂潮，由去年一月疫情爆發前至今，股市不單收復失地，更越衝越高，若非波叔一招加股票印花稅的「德政」頒布下來，股市說不定仍會再向上衝。可以說，疫情對大部分富者的資產，不單沒有貶值，若果股票比重大，說不等更有所升值。

但基層呢？還談甚麼資產，紅簿仔內有些少積蓄，已算是萬幸。沒有資產的一群，完全享受不到物業或股票價值，在疫情前後的先跌後回升的趨勢。戶口的積蓄，因飯碗不保、收入減少而逐步流失，就算力保不失，長期處於低息環境，意味現金幾乎不會增值。擁有資產的富者，手持的資產價值不斷增加，貧者就算有餘錢，資產價值卻只能勉強維持，又是一個貧富懸殊差距擴大的實況。

生活質素的差距，取決於收入的多寡，疫情前後連接受教育的環境，亦因貧富原因而拉遠差距。疫情下，面授課堂變得稀有，教學通過電子授課而繼續推進著。住劏房的最基層，或許要為子女張羅一部用作上課的電腦，也並非易事，Wifi 寬頻雖然已變得很普及，但對部分基層可能仍算是奢侈品。就算有電腦、有Wifi，劏房環境狹窄，根本不是個上課的好場所，集中力欠奉的學童，就更難心無旁騖地上課。就算未到住劏房般極端，若家中要上課的子女多於一個，讓他們各自有空間上網課，也確實考驗著不同家庭的居家面積，換句話說，這又是一個只要有錢，就能有更大面積的家，從而為子女提供更獨立上課空間的遊戲。

富者的居家面積較大，更易為子女提供不受打擾的空間。撇開為子女「加料」，即聘請補習老師作額外授課的不計，不少學校的網課，也會建議家長一同參與；正如上文所說，高收入群組通常屬於文職，亦即能夠Work From Home的機會較大，能夠抽空與子女共同上課的機會，亦隨之而增加。聽不少已有子女的朋友說，每次上網課，竟發現七八成學生，也有家長陪同上課，更驚歎一句「點解咁多人唔駛返工？」。唔，你不是也一樣不用上班，才能參與其中嗎？

「吃，才有能量走更遠的路。」

某位較睿智的行家，突然在群組內輸入這句話，看來他明白首個發言的意有所指。世道荒誕，當權者繼續大放厥詞；富者繼續與社會割裂，依舊享受著錦衣肉食，等待子女繼承自己的一切；貧者繼續營營役役，但只能勉強換來支撐著生存的少許必需品，子女在現今教育下，也缺乏向上流動的機會。三者彷如平行時空，卻偏偏同時發生在同一個城市內。無力感叢生，或許只能消極地做隻港豬，才能從生活中偷得半刻歡愉。

羅仕揚

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