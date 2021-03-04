在推動智能製造發展方面，雷軍建議，營造有規劃可預期的宏觀政策環境，引導龍頭企業更好發揮示範帶動作用；推動產學研協同研發，組建創新聯合體，鞏固智能製造裝備及關鍵部件的基礎研發能力；持續培育智能製造服務平台，力爭在工業軟件、智能製造系統方面取得更大突破；同時，通過引進來、培養好、促轉型等方式，加速填補智能製造人才缺口。

另雷軍又指，數碼化加劇老年人融入數字生活的困難與挑戰，故建議儘快將推動老年人數字化服務，納入國家信息化基礎設施建設；指導建立智能技術適老化標準體系；推動智能技術適老場景與新興業態融合發展；引導和鼓勵全社會共同助力智能技術適老的宣傳推廣。

2020年新冠疫情爆發後，全國縣級醫院承擔了艱巨的工作任務，同時也反映出當前縣域基層醫療體系仍有提升空間。雷軍建議，應推動縣域醫防數據互聯共享，爭取實現全覆蓋；鼓勵運用前沿數字技術，加強醫療數據分析與應用；並要強化縣域醫療信息化投入及人才建設。

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