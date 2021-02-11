VIR和葛蘭史素克的聯合公告中提到，他們被告知，儘管VIR-7831符合最初的預定標準以繼續進行下一階段試驗，而且並沒有任何安全訊號的報告，但對可用數據的敏感性分析，引起了擔憂。因此，數據及安全監察委員會（Data and Safety Monitoring Board）建議暫停臨床試驗。

兩家公司並表示，他們將繼續與國家衛生研究院（National Institutes of Health）進一步商討，以評估VIR-7831在住院患者中的適當方式，以讓各方對仍在不斷更新的數據有更全面了解。

VIR公布消息後，昨晚在美股急挫27.6%，盤後再跌2%。

藥明生物是VIR的另一合作方，但藥明此前披露與VIR的合作，是另一種抗體VIR-3434，是乙型肝炎中和抗體。不過，受VIR負面消息影響，藥明生物股價今日急挫10.16%，報92元，成交增至30.18億元。同系藥明巨諾（2126）跌10.5%，藥明康德（2359）跌7.64%。

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