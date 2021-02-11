美債息隔晚抽升，恒指今早低開354點，其後最多挫778點，午後美債息回落至最低1.4498厘，恒指收市跌643點或2.15%，報29236點，走勢上出現10天線(29803.55點)跌穿20天線(29859點)，另外南北水亦齊齊轉為淨流出。科指跌幅再度大過恒指。