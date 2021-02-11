南北水齊走 科指重挫 恒指跌643點 成交增21% 10天線跌穿20天線
文章日期：2021年3月4日 16:28
美債息隔晚抽升，恒指今早低開354點，其後最多挫778點，午後美債息回落至最低1.4498厘，恒指收市跌643點或2.15%，報29236點，走勢上出現10天線(29803.55點)跌穿20天線(29859點)，另外南北水亦齊齊轉為淨流出。科指跌幅再度大過恒指。
恒指曾跌最多2.6%，是2月26日後最大跌幅，低見29102.1點，是3月2日28957.31點後最低。全日成交金額2243億元，較上日增加21.26%；國指跌340點或2.92%，報11325點。恒生科技指數收報8819點，跌5.84%。
藍籌16隻升，35隻下跌，1隻無升跌。中銀香港（2388）創52周高，見27.4元，收報27元，升2.47%，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌10.16%，收報92元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.55%，收報99.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；美團（3690）跌8.75%，收報340元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低154點。
恒生科技指數成份股32隻全跌。跌幅最細的是瑞聲（2018）收報43元，跌0.58%；跌幅最大的是微盟（2013）收報20.45元，跌12.79%。
北水南下合計淨流出43.32億元，南水北上合計淨流出73.69億元人民幣。
泓富（0808）去年度收入淨額跌2.2%至3.58億，每單位末期分派0.0892元。收報2.55元，跌0.78%。
傳阿里巴巴已收購孟加拉外賣服務公司。阿里收報227.2元，跌2.24%。
數碼通（0315）與新地（0016）旗下11間酒店推5G Staycation優惠。新地收報119.1元，跌0.75%；數碼通收報5.08元，升2.2%。
一太（0142）聯營公司PLDT去年多賺7.8%。收報2.44元，升1.67%。
九龍倉置業（1997）去年基礎盈利跌24%，息0.69元，海港城收入挫25%。收報44.3元，跌2.42%。
中信國際（1883）電訊去年多賺2.1%，息16仙。收報2.67元，升1.9%。
UNIQLO及GU母企迅銷（6288）宣布，其在日本的UNIQLO和GU門店將減價約9%。收報73.8元，跌3.4%。
創科實業（0669）冀毛利率按年提高0.5個百分點。創科實業受惠新產品，純利按年增三成至62億。收報121.4元，跌5.23%。
多間公司公布業績，績前表現如下，IGG（0799）收報12.6元，跌4.4%；創興銀行（1111）收報9.99元，無升跌。
旭輝（0884）首兩月合同銷售金額約人民幣307.0億元。收報7.36元，跌1.34%。
花樣年（1777）2月合同銷售金額約幣35.21億元。收報1.2元，跌1.6%。
火幣科技（1611）公布，證監會已批准火幣資產管理管理投資於虛擬資產的投資組合，並繼續進行上述第4類及第9類受規管活動。收報22.95元，升3.85%。
金沙中國（1928）母公司美國拉斯維加斯金沙悉售拉斯維加斯賭場及業務，套現逾484億元。收報37.9元，升0.93%。
赤子城（9911）料去年淨利潤增長45%至75%。收報4.58元，跌23.4%。
萬科（2202）2月份合約銷售升61.1%。收報32.6元，跌2.1%。
中芯（0981）向ASML入貨93億，延長採購協議一年。收報27.25元，跌1.98%。
保誠（2378）去年新務利潤跌六成，擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元。收報159元，無升跌。
何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億。美高梅中國（2282）收報13.46元，跌0.3%。
世茂服務（0873）發盈喜，料至少多賺80%。收報14.34元，升2.7%。
美的置業（3990）公布，首兩月合約銷售額按年升1.9倍。收報18.14元，升0.66%。
破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見7.3元，收報7.03元，升10.71%；361度（1361）創52周高，見2.39元，收報2.28元，升4.59%；新城發展（1030）創52周高，見10.06元，收報9.34元，跌5.85%；億勝生物科技（1061）創52周高，見6.57元，收報6.2元，跌3.13%；中國太平（0966）創52周高，見19.12元，收報17.92元，跌3.14%；中國外運（0598）創52周高，見3.2元，收報3.03元，跌3.5%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.3元，收報2.18元，無升跌。
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