泓富指，在不明朗經濟前景籠罩下，企業租戶藉著辦公室空間重置尋求節省成本策略，並因業務模式轉變或營運合併而將寫字樓遷往租金較相宜的大廈。其物業組合出租率於報告年度末，仍然穩企96.1%的水平。他們將繼續把握辦公室遷往非核心商業區的趨勢及沙中綫即將全面啟用的良機。資產增值措施將於今年繼續於物業組合進行，並會審慎制定回本期。都會大廈地下大堂之翻新工程將會融合大廈科技及設計，以提供可持續的綠化工作環境予租戶。提升後之大廈形象將強化及利用市場推廣，以捉緊即將於明年完成之沙中線位於紅磡站及金鐘站之最終階段落成的機遇。

期內泓富旗下物業的估值全線下降，整體物業估值為101.47億元，按年減少8.79%，當中主要項目紅磡都會大厦按年減少2.9億元，只有30.8億元。觀塘泓富廣場的估值只有16.84億元，按年減少2.05億元。前述兩項物業相對減值最大。整體成本對收益比率維持在去年的20.9%之水平。負債總額佔資產總額之百分比為28.2%，按年增加3個百分點。

其他報道

Impossible Foods﹕ 將香港建議零售價格下調超過20%

字節跳動擬為中國市場開發類似Clubhouse的應用程式

傳阿里巴巴已收購孟加拉外賣服務公司

滬指險守3500點 創板指失守2900點

陳茂波：不同意美國傳統基金會 認為有偏見

數碼通與新地旗下11間酒店推5G Staycation優惠

醫思醫療提供科興疫苗接種服務 5類人士包括長者優先

美國傳統基金會據報不再評香港經濟自由度 因政策明顯受北京控制

恒指公司：藍籌維持本地公司存在依然非常重要

一太聯營公司PLDT去年多賺7.8%

【有片：埋身擊】納指期貨或進一步向下 現水平毋須急撈貨

中信縮表 中信里昂證券債券銷售人員逾半已離職

調查：年輕港女冀提早退休 惟儲蓄比率嚴重不足

九龍倉置業去年基礎盈利跌24% 息0.69元 海港城收入挫25%

恒指半日跌762點 南北水齊流出 美團跌7%拖低大市過百點

中信國際電訊去年多賺2.1% 息16仙

政府放寬防疫措施後14日 必瘦站銷售額按年彈1.7倍

創科實業: 冀毛利率按年提高0.5個百分點