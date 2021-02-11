泓富去年度收入淨額跌2.2%至3.58億 每單位末期分派0.0892元
文章日期：2021年3月4日 15:37
泓富產業（0808）公布2020年12月底止全年度業績，受到市況不明及面對挑戰重重，期內向租戶伸出援手，提供多項紓困措施，物業收入淨額按年跌2.2%至3.58億元；可分派收入則按年跌0.7%至2.73億元。受到投資物業之公平值減少9.82億元影響，由盈轉虧，基金單位持有人應佔虧損8.35億元。每基金單位末期分派為0.0892元，按年微跌0.34%。泓富最新報價2.56元，跌0.39%。
泓富指，在不明朗經濟前景籠罩下，企業租戶藉著辦公室空間重置尋求節省成本策略，並因業務模式轉變或營運合併而將寫字樓遷往租金較相宜的大廈。其物業組合出租率於報告年度末，仍然穩企96.1%的水平。他們將繼續把握辦公室遷往非核心商業區的趨勢及沙中綫即將全面啟用的良機。資產增值措施將於今年繼續於物業組合進行，並會審慎制定回本期。都會大廈地下大堂之翻新工程將會融合大廈科技及設計，以提供可持續的綠化工作環境予租戶。提升後之大廈形象將強化及利用市場推廣，以捉緊即將於明年完成之沙中線位於紅磡站及金鐘站之最終階段落成的機遇。
期內泓富旗下物業的估值全線下降，整體物業估值為101.47億元，按年減少8.79%，當中主要項目紅磡都會大厦按年減少2.9億元，只有30.8億元。觀塘泓富廣場的估值只有16.84億元，按年減少2.05億元。前述兩項物業相對減值最大。整體成本對收益比率維持在去年的20.9%之水平。負債總額佔資產總額之百分比為28.2%，按年增加3個百分點。
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