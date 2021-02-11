Impossible Foods﹕ 將香港建議零售價格下調超過20%
文章日期：2021年3月4日 15:27
受惠於過去一年銷量和規模經濟效益的龐大增長，Impossible Foods 繼今年2月下調美國境內超級市場的建議零售價格20%後，現將減價延伸至香港以及其他有售的亞洲市場。從明日起，Impossible 植物牛肉 340 克零售裝在本港所有百佳超級市場的建議零售價會由89.90元下降至65.90元。
百佳超級市場將為 Impossible 植物牛肉 340克零售裝實施減價，新的建議零售價會下調至每包65.90元。
是次減價為Impossible Foods 不到一年內第三次以雙位數的幅度減價，於香港減價的幅度更超過 20％。該公司上月才向美國境內供應予餐廳的食品批發商調低其產品售價平均約 15%。
Impossible Foods 香港總經理藍凱慧表示，食品於餐廳銷售點自去年1月以來上升了160%。藍凱慧更指，本地零售商將價格相應下調直接回饋消費者，這有助於共同推動一種嶄新的主流消費模式，鼓勵大眾轉向購買價格相宜的植物肉類。
百佳超級市場董事總經理任良安表示，樂意與 Impossible Foods 一同在此艱難時期回饋消費者，並藉此鼓勵更多消費者將植物性食品融入日常飲食中，加強推廣可持續發展的概念。
Impossible 植物牛肉於全港約100間百佳超級市場有售，包括 PARKnSHOP、FUSION、TASTE、food le parc 及 GREAT FOOD HALL，亦於 parknshop.com 有售。
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