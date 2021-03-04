協議涵蓋目前數碼通5G 328元和398元的月費計劃，成為5G新用戶會免費送以上酒店的一晚入住。當中用戶可以加1700元升級W酒店的套房，加2600元可升級第三大套房。推廣期由2月22號至7月下旬，當中於復活節假期內未能使用。

數碼通市務及銷售部主管林寶彤表示，優惠會專注為新客戶推出，是次與母公司新地合商討約三個月已達成合作協議，亦預期市場反應正面。林寶彤更指，於是次合作，數碼通投入的資金達7位數字，預計今年5G客戶可達雙位數增長。

新鴻基地產（酒店業務部）行政總裁高思達（Tasos Kousloglou）表示，市民因疫情而無法外遊，因此希望為本地市民提供更優質的酒店住宿體驗，對於與數碼通的合作表示高興。高思達更指，去年全年staycation客戶佔七成，集團於5G等創新科技的資金投入達8位數字。 W酒店又提及，農曆新年假期和情人節的入住率達8成。

是次合作包括於引入5G 機械人「WW」，並於指定期間於香港W酒店登場。機械人會配合人工智能及Chatbot技術，化身成智慧服務員，會在酒店歡迎客人，於特別日子為客人獻唱生日歌或情歌。

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