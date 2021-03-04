去年美國傳統基金會已警告中港融合導致香港經濟自由風險相應增加，今年香港更直接從指數失蹤。而目前正值中國全國人大、政協兩會開幕期間。

據有份參與指數發布的《華爾街日報》指，指數不再為香港和澳門評級，並引述負責指數的編輯指，雖然港澳居民受益於比內地具更大自由度的政策，但近年本港的發展反映這些政策均受北京操控。而自2019年的大型示威後，北京對本港政策操控亦明顯加強。

本港自回歸以來，過去25年一直蟬聯「全球最自由經濟體」榜首，但自2019年起，隨著人們對北京日益增大的影響力不滿，撕裂於2019年發生，並演變成其後的大規模示威遊行和暴力事件，削弱了企業信心，亦是美國傳統基金會成立「全球最自由經濟體」指數以來，本港首次失去榜首位置。

美國傳統基金會每年均會根據貿易自由、財產權利、司法效率、政府誠信等範疇，為各經濟體系評分，發表經濟自由度指數。

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