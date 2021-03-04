調查：年輕港女冀提早退休 惟儲蓄比率嚴重不足
文章日期：2021年3月4日 12:29
富達發佈「全球女性投資理財報告」，富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，調查訪問6個國家及地區，包括英國、德國、日本、香港、內地及台灣共1.2萬名受訪者，了解女性在個人財務及退休策劃方面的習慣。
當中分別有超過90%受訪者表示，希望能擁有穩健的財務狀況、在退休後照顧自己及開始為退休儲蓄，儘管如此，目前有63%的女性表示尚未達成上述目標。
調查發現，普遍本港女性冀於62歲退休，男性普遍期望於65歲退休，大部分受訪者預期，退休金將要應付約20年生活開支，惟本港女性平均面對67%退休儲備缺口，反映儲備率嚴重不足。當中18至34歲女性儲蓄缺口高達77.3%，35至54歲缺口為66.4%，55歲以上缺口為44.6%。儲蓄比率不足主因，是扣除日常開支後缺乏儲蓄資金，或未有最理想的退休儲蓄方式。
疫情影響 每月平均收入減8750元
投資方面，多個國家及地區的女性投資取向保守，例如僅62%本港女性有投資股票，低於港男的72%。此外，亦有36%本港女性表示，新冠疫情對收入有較嚴重影響，以致每月平均收入減少8750元。
總括而言，大多本港女性期望能提早退休，預期退休生活長達20年，但目前未有完善的儲蓄計劃，以致儲蓄比率嚴重不足。陳宇昕建議，應檢視日常消費習慣，如減少外出用膳次數、以較便宜的運動方式取代定期健身會籍。最後，應盡早做好財務規劃及持續投資，以平衡保本與收益。
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