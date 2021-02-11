集團提到，疫情或會在短期內繼續拖累集團業務表現。去年九置旗下的海港城（包括酒店）的總收入下跌25%，營業盈利下跌29%。當中商場部分受到本地消費意欲疲弱，商場租務活動放緩。截至2020年底錄得90%出租率，較2019年底出租率97%跌7個百分點。加上受市場租金調整影響，收入下跌28%，營業盈利下跌34%。

海港城寫字樓截至2020年底出租率為85%，較2019年底出租率93%跌8個百分點。寫字租金壓力上漲影響分部收入，年內收入及營業盈利雙雙下跌2%。

時代廣場方面，九置指經營環境惡劣，加上鄰近地區競爭加劇，導致整體收入下跌18%，營業盈利則下跌24%。商場部分的收入下跌22%，營業盈利則下跌30%。截至2020年底的出租率為93%，較2019年底出租率97%跌4個百分點。寫字樓部分截至2020年底出租率跌至86%，較2019年底出租率94%跌8個百分點。去年寫字樓租金顯著回落。收入下跌6%，營業盈利下跌7%。

中環組合方面，九置指2020年底會德豐大廈和卡佛大廈的寫字樓出租率分別為94%及95%，分別按年跌3及4個百分點。而兩者的零售物業則全數租出。收入上升2%，營業盈利則上升3%。

集團截至2020年底的負債率為24.8%，按年升5.5個百分點。此外，集團提到，持有一個流通性股本投資組合，市值合共為130億元，較2019年的41億元大增2.17倍，可在有需要時使用。

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