恒指半日跌762點 南北水齊流出 美團跌7%拖低大市過百點
文章日期：2021年3月4日 12:19
美債息回升，加上兩會明日召開，恒指今早低開354點後持續向下，高位跌283點，低位跌778點，高低波幅495點。南北水轉為淨流出。恒指10天線(29791.7點)跌穿20天線(29853.07點)。
恒指半日跌762點或2.55%，報29118點，成交金額1182億元；國指跌328點或2.81%，報11337點。恒生科技指數收報8870點，跌5.3%。
藍籌2隻升，48隻下跌，2隻無升跌。中銀香港（2388）創52周高，見27.4元，收報26.9元，升2.09%，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；藥明生物（2269）跌9.57%，收報92.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌7.09%，收報346.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低124點。
恒生科技指數成份股1隻升，31隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報27.95元，升0.54%；跌幅最大的是微盟（2013）收報20.9元，跌10.87%。
北水南下合計淨流出3.16億元，南水北上合計淨流出62.82億元人民幣。
UNIQLO及GU母企迅銷（6288）宣布，其在日本的UNIQLO和GU門店將減價約9%。收報73.8元，跌3.4%。
多間公司公布業績，績前表現如下，九龍倉置業（1997）收報44.35元，跌2.31%；IGG（0799）收報12.5元，跌5.16%；創興銀行（1111）收報9.89元，跌1%。
旭輝（0884）首兩月合同銷售金額約人民幣307.0億元。收報7.46元，無升跌。
花樣年（1777）2月合同銷售金額約幣35.21億元。收報1.21元，跌0.82%。
火幣科技（1611）公布，證監會已批准火幣資產管理管理投資於虛擬資產的投資組合，並繼續進行上述第4類及第9類受規管活動。收報22.3元，升0.9%。
金沙中國（1928）母公司美國拉斯維加斯金沙悉售拉斯維加斯賭場及業務，套現逾484億元。金沙中國收報37.05元，跌1.33%。
創科實業（0669）受惠新產品，純利按年增三成至62億。收報121.9元，跌4.84%。
赤子城（9911）料去年淨利潤增長45%至75%。半日收報4.85元，跌18.89%。
萬科（2202）2月份合約銷售升61.1%。收報32.8元，跌1.5%。
中芯（0981）向ASML入貨93億，延長採購協議一年。收報27.95元，升0.54%。
保誠（2378）去年新務利潤跌六成，擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元。半日收報158.3元，跌0.44%。
何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億。美高梅中國（2282）收報13.4元，跌0.74%。
世茂服務（0873）發盈喜，料至少多賺80%。半日收報14.1元，升1%。
美的置業（3990）公布，首兩月合約銷售額按年升1.9倍。半日收報10.9元，跌2.85%。
破頂股表現
航運股破頂，包括中國外運（0598）創52周高，見3.2元，收報3.13元，跌0.32%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.3元，收報2.19元，升0.46%。
內房破頂，包括寶龍地產（1238）創上市新高，見7.15元，收報7.04元，升10.87%；新城發展（1030）創52周高，見10.06元，收報9.5元，跌4.23%。
其他破頂股包括，億勝生物科技（1061）創52周高，見6.57元，收報6.21元，跌2.97%；中國太平（0966）創52周高，見19.12元，收報18.06元，跌2.38%。
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