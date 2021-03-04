創科實業: 冀毛利率按年提高0.5個百分點
文章日期：2021年3月4日 11:38
創科實業（0669）行政總裁Joseph Galli今早在投資者及分析員會議上表示，集團的策略是冀維持除息税前利潤及純利增長率，會大過收入增長。去年度集團透過自身增長，毛利率按年增長0.6個百分點至38.3%之後，他冀在未來3年，毛利率按年最少提高0.5個百分點。他們不會透過價格競爭去尋求增長，而是會持續推出創新及具技術含量的產品搶佔市場。
在開發電子商務方面，Joseph Galli強調，創科在這方面的發展不會蠶食傳統銷售渠道，而是小心選擇電商伙伴。目前與其合作的電商伙伴達百名。另為支持銷售增長，他們提高存貨水平去配合，但是同時會降低存貨周轉日數。他們亦已在美國、墨西哥及越南建立新生產設施，更接近其銷售市場。旗艦品牌Milwaukee的業務有望維持每年20%增長。
集團執行董事兼財務總監陳志聰補充，去年度資本開支約4.59億美元，料今年度维持在相若水平，並預期在去年度處於淨持現金下，到今年度因應業務發展，料負債比率會繼續處於低水平。集團去年的研發開支達3.17億美元，按年增長37.8%。他們正留意環球稅務最新安排的發展並作檢討，冀令稅務運作方面更具效率。
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