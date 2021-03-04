科網股受壓，騰訊（0700）跌3%，美團（3690）、快手（1024）跌逾半成。不過，中芯（0981）升2%。港股大幅波幅，港交所（0388）跌3%。新能源捱沽，保利協鑫（3800）、比亞迪股份（1211）、信義光能（0968）、龍源（0916）等跌逾半成。內需消費亦成拋售對象，農夫山泉（9633）、海底撈（6862）、安踏（2020）跌4%至6%不等。資源股紫金（2899）跌9%，水泥、煤炭、鋼材股偏好，中建材（3323）、兗煤（1171）、鞍鋼（0347）逆市升逾1%。

歐舒丹（0973）業績於疫情後持續改善，公司早前公布截至去年底止3個月或首三季度業績，銷售持續顯著改善，按固定匯率計算，第3季度整體增長4.3%，其中ELEMIS、Lime Life的表現出色，分別增長18.8%、7.8%；就地區而言，期內中國、日本、英國、俄羅斯及台灣均錄得雙位數增長，中國的增長更接近三成。公司網上渠道增長保持強勁，按年升逾六成，抵消不同國家地區的收緊限制措施影響。

股價方面，歐舒丹公布強勁的第三季度營運數據後，股價曾經升至24.9元，之後高位回調守20元支持，今早再次挑戰下降軌約22元，倘能企穩，調整有望結束，並再次上試約25元。

劉思明

投資版副主編