恒指低開354點 騰訊跌2.9% 中銀香港逆市創52周高
文章日期：2021年3月4日 09:29
恒指今早低開354點或1.19%，報29525點，成交金額39億元；國指今早低開180點或1.55%，報11485點。恒生科技指數開市報9149點，跌2.32%。
藍籌7隻升，42隻下跌，3隻無升跌。中銀香港（2388）創52周高升3.98%，報27.4元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.72%，報196.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.55%，報99.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；騰訊（0700）跌2.9%，報702元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。
恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報28.55元，升2.7%；跌幅最大的是網易（9999）開市報166.2元，跌4.65%。
多間公司公布業績，績前表現如下，九龍倉置業（1997）開市報44.7元，跌1.54%；IGG（0799）開市報12.78元，跌3.03%；創興銀行（1111）開市報9.99元，無升跌。
旭輝（0884）首兩月合同銷售金額約人民幣307.0億元。開市報7.39元，跌0.94%。
花樣年（1777）2月合同銷售金額約幣35.21億元。開市報1.22元，無升跌。
火幣科技（1611）公布，證監會已批准火幣資產管理管理投資於虛擬資產的投資組合，並繼續進行上述第4類及第9類受規管活動。開市報22.55元，升2.04%。
金沙中國（1928）母公司美國拉斯維加斯金沙悉售拉斯維加斯賭場及業務，套現逾484億元。開市報36.85元，跌1.86%。
創科實業（0669）受惠新產品，純利按年增三成至62億。開市報130元，升1.48%。
赤子城（9911）料去年淨利潤增長45%至75%。開市報5.4元，跌9.69%。
萬科（2202）2月份合約銷售升61.1%。開市報33元，跌0.9%。
中芯（0981）向ASML入貨93億，延長採購協議一年。開市報28.55元，升2.7%。
保誠（2378）去年新務利潤跌六成，擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元。開市報159元，無升跌。
何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億。美高梅中國（2282）開市報13.5元，無升跌。
世茂服務（0873）發盈喜，料至少多賺80%。開市報14.18元，升1.57%。
美的置業（3990）公布，首兩月合約銷售額按年升1.9倍。開市報18.02元，無升跌。
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