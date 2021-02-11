港股ADR跌407點 九倉置業業績 美期、亞股向下
文章日期：2021年3月4日 08:40
美債息升拖累美股，港股ADR跌407點或1.38%，報29472點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.07%，折合報700.78元；阿里巴巴（9988）跌1.42%，折合報229.1元；小米（1810）跌4.16%，折合報25.35元；美團（3690）跌3.19%，折合報360.71元；匯控（0005）升0.73%，折合報46.59元；建行（0939）跌1.16%，折合報6.33元。
美期向下，道期跌0.13%，標期跌0.28%，納期跌0.48%。日股現跌1.02%，韓股現跌1.18%，澳股現跌0.98%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括九龍倉置業（1997）、IGG（0799）、創興銀行（1111）等。
旭輝（0884）首兩月合同銷售金額約人民幣307.0億元。
花樣年（1777）2月合同銷售金額約幣35.21億元。
火幣科技（1611）公布，證監會已批准火幣資產管理管理投資於虛擬資產的投資組合，並繼續進行上述第4類及第9類受規管活動。
金沙中國（1928）母公司美國拉斯維加斯金沙悉售拉斯維加斯賭場及業務，套現逾484億元。
創科實業（0669）受惠新產品，純利按年增三成至62億。
赤子城（9911）料去年淨利潤增長45%至75%。
萬科（2202）2月份合約銷售升61.1%。
中芯（0981）向ASML入貨93億，延長採購協議一年。
保誠（2378）去年新務利潤跌六成，擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元。
何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億。留意美高梅中國（2282）。
世茂服務（0873）發盈喜，料至少多賺80%。
美的置業（3990）公布，首兩月合約銷售額按年升1.9倍。