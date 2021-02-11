美債息再度上升，隔晚曾高見1.4946厘，是近3日高，市場再度因此下跌，美股三大指數連跌2日。蘋果和亞馬遜等科技股下跌，銀行和能源股則向上。影響債息的消息包括，未來五年通脹預期市場指標突破2.5%，達到2008年以來的最高水平，以及聯儲局褐皮書顯示新冠疫苗增強了企業對經濟的信心。其他數據方面，受嚴寒天氣影響，服務業2月增速為九個月來最慢。ADP數據顯示2月份美國企業新增就業人數低於預期，表明勞動力市場的復蘇依然艱難。