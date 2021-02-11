美債息再度上升 美股三大指數連跌2日 道指跌121點
文章日期：2021年3月4日 08:15
美債息再度上升，隔晚曾高見1.4946厘，是近3日高，市場再度因此下跌，美股三大指數連跌2日。蘋果和亞馬遜等科技股下跌，銀行和能源股則向上。影響債息的消息包括，未來五年通脹預期市場指標突破2.5%，達到2008年以來的最高水平，以及聯儲局褐皮書顯示新冠疫苗增強了企業對經濟的信心。其他數據方面，受嚴寒天氣影響，服務業2月增速為九個月來最慢。ADP數據顯示2月份美國企業新增就業人數低於預期，表明勞動力市場的復蘇依然艱難。
道瓊斯工業平均指數收跌121點，跌幅0.39%，報31270點。標普500指數收跌50點，跌幅1.31%，報3819點。納斯達克綜合指數收跌361點，或2.71%，報12997點。
salesfroce跌3.5%，報206美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低49點，而波音升2.43%，報228.56元，貢獻道指33點。
科技股方面，蘋果收市報122.06元，跌2.44%，谷歌母公司Alphabet收市報2011.41元，跌2.57%，亞馬遜收市報3005元，跌2.89%，Facebook收市報255.41元，跌1.38%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報413點。德國DAX指數收漲0.29%，報14080點；法國CAC 40指數漲0.35%，報5830點；英國富時100指數收漲0.94%，報6675點。