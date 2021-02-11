按交易協議，Apollo會以10.5億美元現金，收購美國金沙位於拉斯維加斯的營運業務的資產及負債，另提供12億美元定期貸款；Vici則會以約40億美元現金，收購美國金沙位於拉斯維加斯的所有物業。

交易完成後，該批物業將由Vici持有，並由Apollo負責營運。在2019年度，該批物業僅佔美國金沙約15%收入。美國金沙在開市前時段，股價抽高3.2%，暫報67美元。集團去年已暗示，拉斯維加斯的業務已非其主戰場，反而將逾50億美元的資本開支，投放在澳門及新加坡業務上。今次交易，為金沙集團創辦人兼前主席艾德森‧蕭登自1月11日離世以來，首項重大交易。

集團首席執行官Robert Goldstein表示，亞洲繼續為集團的骨幹，位於澳門及新加坡的業務更是他們注重的中心點。美國金沙則會考慮恢復派息、回購及償還債務。集團總裁兼首席營運官Patrick Dumont表示，隨著行業演變，他們承諾會探索在數碼領域的機會。艾德森家族則會維持在拉斯維加斯作為旗下企業總部，並繼續維持經營當地規模最大的報章 Las Vegas Review-Journal。

至於今次接手美國金沙物業的Apollo本身為私募基金，近年已投資於加拿大最大博彩公司Great Canadian Gaming Corp及歐洲彩票公司Sazka Group。疫情期間，Appollo更頻頻出手，先後收購旅遊平台Expedia、Swissport及墨西哥航空公司Aeromexico。Appollo表示，待完成交易後，將與VICI簽訂長期租賃協議。今次收購的物業包括逾7000間酒店套房、22.5萬平方呎賭場、230萬平方呎的會議場地及MSG Sphere。

Vici則預期，今次收購物業資本化率約6.25厘。集團將與Appollo簽訂30年租約，初步每年租金約2.5億美元，並設兩個各十年期的續租選擇權。交易預期將於今年底完成。Vici亦為美國凱撒皇宮的擁有人，在美國擁有一系列賭場物業。