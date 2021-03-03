該集團期內銷售收入按年增長28%至98億美元，主要因為投資於新產品、生產能力提升、地域擴展及駐店營銷的舉措而帶動。按地區劃分，北美業務的增長為29.5%，歐洲、中東以及非洲的增長為19.1%，而全球其他地區的增長則為30.6%。在新產品帶動下，毛利率連續12年保持增長，按年增加0.6個百分點至38.3%。

財務上該集團處於淨持現金狀態，年內的資本開支約4.59億美元，只略為微增。自去年四月起，創科決定增加銷售員/駐店營銷專家、工程師、新產品拓展資源，地域擴張上加快戰略投資，以搶佔市場份額，並推動高於市場的增長。創科同時積極拓展中國、越南、墨西哥及北美的生產能力，並投資以擴大庫存。

以業務劃分，電動工具業務佔總銷售89%，按年增長28.5%至87.29億美元，分部盈利按年增長27.28%。旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得25.8%增長，並且擴充現有電動工具配件、PACKOUT儲存系統、個人防護裝備及機械式手動工具系列產品。另在無碳刷系列推出新產品帶動下，該部門的RYOBI業務錄得雙位數增長。

其餘銷售來自地板護理業務，銷售亦按年增長23.64%至10.86億美元，分部盈利更按年大增1.38倍至2462.2萬美元，主要受惠於重點策略推出充電式清潔工具及地毯清洗機，及有賴退出表現遜色的地區業務。

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