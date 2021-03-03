創科受惠新產品 純利按年增三成至62億
文章日期：2021年3月3日 20:21
創科實業（0669）公布20年12月底止全年度業績，受惠電動工具及地板護理產品業務在新產品帶動下及業務地域擴展等因素，收入及盈利保持增長，因此期內整體股東應佔溢利按年增長30.1%至8.01億美元（約62.13億港元）；每股派末期息0.82港元，按年增長41.38%。該集團今日股價收報128.1元，升1.5%。
該集團期內銷售收入按年增長28%至98億美元，主要因為投資於新產品、生產能力提升、地域擴展及駐店營銷的舉措而帶動。按地區劃分，北美業務的增長為29.5%，歐洲、中東以及非洲的增長為19.1%，而全球其他地區的增長則為30.6%。在新產品帶動下，毛利率連續12年保持增長，按年增加0.6個百分點至38.3%。
財務上該集團處於淨持現金狀態，年內的資本開支約4.59億美元，只略為微增。自去年四月起，創科決定增加銷售員/駐店營銷專家、工程師、新產品拓展資源，地域擴張上加快戰略投資，以搶佔市場份額，並推動高於市場的增長。創科同時積極拓展中國、越南、墨西哥及北美的生產能力，並投資以擴大庫存。
以業務劃分，電動工具業務佔總銷售89%，按年增長28.5%至87.29億美元，分部盈利按年增長27.28%。旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得25.8%增長，並且擴充現有電動工具配件、PACKOUT儲存系統、個人防護裝備及機械式手動工具系列產品。另在無碳刷系列推出新產品帶動下，該部門的RYOBI業務錄得雙位數增長。
其餘銷售來自地板護理業務，銷售亦按年增長23.64%至10.86億美元，分部盈利更按年大增1.38倍至2462.2萬美元，主要受惠於重點策略推出充電式清潔工具及地毯清洗機，及有賴退出表現遜色的地區業務。
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