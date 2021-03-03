據內媒報道，馬化騰表示，目前平台經濟中出現的各種摩擦和亂象，代表著數碼技術作為新的生產力，與生產關係之間的磨合與調適。他提出，傳統產業在數碼化升級過程中會帶來價值鏈重組，一旦失控，可能導致資本與新商業模式對原有業態從業者造成衝擊。

因此，他認為，互聯網平台企業應該秉持科技向善的理念，踐行技術倫理規則，將發展置於安全底線之上；強化商業倫理規則，將創新置於有效監管之下。馬化騰建議，P2P、共享單車、長租公寓和社區團購，尤其要關注用戶的資金安全，必須嚴格納入監管；互聯網出行、貨運要有安全監管機制；對平台經濟從業者的全面發展要有機制保障。

馬化騰又指，應高度重視數碼經濟、平台經濟發展過程中出現的新矛盾和問題，進一步推動政府、市場、社會、企業合力探索創新監管與治理方式，強化企業社會責任與合規發展理念。

除了數碼治理，馬化騰亦就鄉村振興、新就業、碳中和、大灣區及生態環保等領域作出提案。

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