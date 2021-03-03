赤子城料去年淨利潤增長45%至75%
文章日期：2021年3月3日 19:50
赤子城（9911）發盈喜，預期去年度錄得淨利潤約1至1.2億元（人民幣，下同），按年增長45至75%，而扣除包括上市開支、股份報酬開支等後，2020年經調整淨利潤約1.4至1.6億元，按年增長25至45%，有關預期增長主要因社交業務淨利潤持續快速增長。
至於總收入方面，赤子城預期去年錄得收入約11至12.5億元，按年升180至220%，主要因社交業務的快速發展，包括使用者規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化，以及遊戲業務的穩步擴張。
不過，由於集團2020年上半年為長期吸引及激勵員工，完成授出受限制股份單位而產生以股份為基礎的報酬開支；公司加大在社交網絡應用和遊戲應用的研發力度及推廣力度；及考慮到新冠疫情爆發及經濟下行等影響，公司收緊程序化廣告平台業務開發力度。預期2020年度純利約3300至4700萬元，按年減少30至50%。
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