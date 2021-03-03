保誠：料最快第三季才解封邊境 惟內地客需求仍在
文章日期：2021年3月3日 19:19
保誠香港新業務利潤按年下跌61%至7.28億元，主要因為中港邊境通關限制影響內地訪客業務，保誠行政總裁Mike Wells認為，邊境限制最快也要今年第三季後才能撤銷，不過邊境重新開放，內地客戶對香港產品的需求將繼續存在。
他指雖然內地客未能親身來港買新保單，不過他們購買長達20年付款的產品，香港的續保率為區內最高的市場之一。香港本地的市場則提供儲蓄、教育、額外醫療保險產品，將增加產品渠道及多元化。
保誠昨日公布，預計在今年第二季完成分析美國壽險業務Jackson後，考慮向機構投資者和香港散戶發售新股，Mike Wells預計，會有10%的集資額留給香港散戶，相信因為稅務條件較佳和潛在可在港股通交易，亞洲投資者會對該行新股有興趣。
至於會否利用資金增持與中信（0267）合資的內地業務，Mike Wells指資金用於贖回高息債息，不會用於收購。他指內地合資公司在通過銀保渠道銷售，疫情封鎖期間仍表現良好，業務持續跑贏市場。
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