她表示，1月超市銷貨值按年下跌9%，相信是因為去年1月底是農曆新年，雖然受社會運動影響，但大部分日子未有疫情氣氛較正常，市民依舊會購物拜年，而今年有限聚令減少拜年活動，令類別由升轉跌。

她續指，根據會員意見，與2019年2月比較，便利店及電器銷售已持平，復蘇速度理想，其次是家具及電訊行業，跌幅低至中雙位數，眼鏡、鐘表珠寶、服裝、健康食品、汽車等情況依然嚴峻，跌幅約3至8成。會員又反映3月表現不太理想，生意會較2月份疲弱。

政府計劃派發價值5000元電子消費券，謝邱安儀表示，會員反應平均，與日常消費相關的類別較為正面，例如是飲食、家具、便利店等，預計可直接利好，不過眼鏡、服飾、鐘表珠寶等類別就預計幫助不大，認為消費劵可帶動市民外出，但會側重在食肆及日常消費。她又指，會員亦希望政府可擴大支付方式至信用卡等，以及可補貼相關服務費。

另外，政府統計處首次發表網上銷售數據，臨時銷貨值估計為23.71億元，按年上升92.1%，佔港零售7.3%。謝邱安儀指出，需時了解統計處做法，暫未有相關評論。

記者：蕭嘉聰

其他報道

平安壹賬通：擬將客群擴闊至初創企業 下調活期息是「在商言商」

中集安瑞科與Hexagon Purus共斥6.5億人幣 建兩間合營企業

王冬勝建議大灣區構建與國際接軌金融規則體系

余偉文：香港債市被低估 與人行傾債券「南向通」

保誠去年新務利潤跌六成 擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元

何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億

世茂服務發盈喜 料至少多賺80%

印度：倘特斯拉承諾在印生產電動車 成本將低於中國

美的置業：首兩月合約銷售額按年升1.9倍

1月港零售額挫13% 連跌24個月