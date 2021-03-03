澳博蘇樹輝：免出示檢測結果便利澳門本地客進場
文章日期：2021年3月3日 18:48
澳門賭場自今晨起取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求，消息一出，濠賭股今日股價全面上升。澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝接受本報記者查詢時指，新的做法方便本地客，不用如過往般提交檢測結果般麻煩。內地客過關入境澳門時則需要提交陰性的檢測結果，因此政策上改變，對內地客人影響不致太大。
蘇樹輝又指，放寬檢測的話，對澳門本地客帶來方便，澳門客人一般佔博彩收入都有幾個百分點，不能夠說沒有幫助。這對博彩業經營，屬於正面消息。現時在澳門的酒店，入住率亦有30%至40%，情況亦有所改善。實德環球（0487）副主席馬浩文接受本報記者電話訪問時更稱，澳門不時有個別遊客，會逗留兩個星期，政府新的做法，他相信會對留澳較長的人客最有幫助，亦有利及方便留澳的香港員工工作所需。
摩根士丹利最新發表報告指出，澳門政府豁免出示核酸陰性檢測結果，對澳門半島為主的賭場如永利澳門（1128）及澳門博彩（0880）旗下衛星場有利，相對內地遊客訪澳過關時已需要出示檢測結果，因此其預期未致明顯大幅提升內地遊客訪澳，但是反映澳門政府傾向幫助業界。濠賭的前景仍具建設性，並且期望與香港通關、恢復電子簽證及團客，最終有助推動濠賭股的EBITDA超越疫情前水平。
濠賭股受惠於放寬出示核酸陰性檢測結果的消息刺激，並憧憬有進一步放寬政策，股價全面上升，升幅由3.52%至7.66%不等，升幅最厲害為銀河娛樂（0027），升7.66%，收報74.5元。
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