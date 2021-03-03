平安壹賬通銀行：擬將客群擴闊至初創企業 下調活期息是「在商言商」
文章日期：2021年3月3日 18:42
平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁馮鈺龍表示，目前該行主要向中小企提供貸款服務，有意於今年上半年擴闊至初創企業和從事零售業務的中小企；另計劃推出2至3款優化客戶體驗的措施，詳情適時公布。
該行去年9月正式開業，馮鈺龍表示貸款質素良好，至今只有1宗貸款因客戶技術問題，逾期還款1至2日，及後亦已經清還欠款。
他又指出，目前該行貸款的中小企客戶當中，有兩成過去未曾成功向銀行借貸，主因公司文件較混亂、企業規模小等，冀透過與第三方合作，使銀行進行信貸評估更有效率，有助解決中小企的貸款困境。
該行早前將個人活期存款利率下調至0.6厘，馮鈺龍解釋本港銀行同業拆息（HIBOR）低企是事實，形容調整利息決定是「在商言商」，惟與傳統銀行活期息口仍有甚大距離。
他又指出，難以預測往後利息走勢，但隨著貸款業務持續增長，始終需要有穩定的存款支持，未來會繼續進行更多推廣。
因應金管局早前公布，為助中小企借貸，正構建新的金融基建設施「商業數據通」（CDI）。馮鈺龍透露，該行正參與CDI第二階段的研究。
記者：蔡穎霖
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