該行去年9月正式開業，馮鈺龍表示貸款質素良好，至今只有1宗貸款因客戶技術問題，逾期還款1至2日，及後亦已經清還欠款。

他又指出，目前該行貸款的中小企客戶當中，有兩成過去未曾成功向銀行借貸，主因公司文件較混亂、企業規模小等，冀透過與第三方合作，使銀行進行信貸評估更有效率，有助解決中小企的貸款困境。

該行早前將個人活期存款利率下調至0.6厘，馮鈺龍解釋本港銀行同業拆息（HIBOR）低企是事實，形容調整利息決定是「在商言商」，惟與傳統銀行活期息口仍有甚大距離。

他又指出，難以預測往後利息走勢，但隨著貸款業務持續增長，始終需要有穩定的存款支持，未來會繼續進行更多推廣。

因應金管局早前公布，為助中小企借貸，正構建新的金融基建設施「商業數據通」（CDI）。馮鈺龍透露，該行正參與CDI第二階段的研究。

記者：蔡穎霖

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