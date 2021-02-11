中集安瑞科執行董事兼總經理楊曉虎表示，與Hexagon Purus HK於氫能裁體方面開合作，所研發的產品會開展國產化的生產，四型儲氫瓶生產設施最快於今年第二季開始建設，是次合營協議計劃設立每年產能約10萬個儲氫瓶的生產線，實際產量會按市場逐步調整。楊曉虎更表示，是次的合作會由Hexagon Purus 為中集安瑞科的三型儲氫瓶牽頭合作方，四型儲氫瓶則由中集安瑞科負責提供車裁技術，Hexagon Purus 則負責提供四型高壓儲氫瓶，和牽頭合作方。

楊曉虎更指，是次合作雙方第一期投入資金達6.5億人民幣，資金的投入會基於產品的市場反應作調整。楊曉虎表示，氫能在未來主要支持新能源汽車的製造，氫能於國內的場景應用仍在探討，需要設立戰略示範城市，氫能的供應商和汽車使用者共同於試驗中探討。

Hexagon Purus首席執行官Morten Holum 表示，是次的合作能令Hexagon Purus 拓展國內市場，及中集安瑞科拓展北美及歐洲市場。Morten Holum 更指，四型儲氫瓶目前合作的車廠包括日本的豐田汽車，歐洲市場的Benz和韓國的現代汽車。

Hexagon Purus HK是 Hexagon Purus 的全資附屬公司。Hexagon Purus 主要為燃料電池汽車和純電動汽車提供四型高壓儲氫瓶、電池組以及車輛集成系統，及為輕型、中型和重型汽車、公共汽車、地面存儲、運輸、船運、鐵路運輸和航空航天需求提供零排放解決方案。

中集安瑞科主要的業務領域包括集裝箱、道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、物流服務、空港設備等，提供高品質與可信賴的裝備和服務。

記者：陳麗歡

其他報道

王冬勝建議大灣區構建與國際接軌金融規則體系

余偉文：香港債市被低估 與人行傾債券「南向通」

保誠去年新務利潤跌六成 擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元

何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億

世茂服務發盈喜 料至少多賺80%

印度：倘特斯拉承諾在印生產電動車 成本將低於中國

美的置業：首兩月合約銷售額按年升1.9倍

1月港零售額挫13% 連跌24個月