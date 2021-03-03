王冬勝建議，可通過賦予大灣區內現有自貿區更大範圍、更深層次的自主改革許可權，進一步消除制度性障礙，構建與國際接軌的金融規則體系。此舉既可推動大灣區內金融市場和金融服務的一體化，也有助於形成可複製、可推廣的制度創新成果，助力完善國家高水平、開放型經濟新體制。

具體措施方面，他建議，在大灣區實施金融機構牌照和資格「單一通行證制度」，使三地金融機構在跨境提供金融服務時毋須再單獨申請准入。此外，將部分與跨境金融業務密切相關的香港判例法，率先在自貿區轉化為當地金融法規和規範性文件，推動落實法律規則的趨同。同時，建議落實合同的適用法律可選擇香港法律，或約定可在香港進行仲裁。

他又提議，以徵信記錄跨境使用為突破口，推動大灣區數據訊息互聯互通；建立「深港澳數據融通機制」，並推進區內從業資格互認，促進人才雙向流動。另外，他建議進一步落實大灣區法律從業人員的資格互認，為專業人士拓展發展空間。

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