余偉文引述部分數據，指在「債券發行的安排與執行活動涵蓋債券結構設計、簿記建檔及分配的整個過程」，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34% （按安排量計為1,960億美元），其次是美國（18%）、英國（17%）及新加坡（5%）。

香港在安排首次債券發行方面，亦明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）。不過，以上市地點計，香港稍遜於名列榜首的新加坡（31%），排名第二（28%），領先盧森堡（17%）及英國（4%）。

余偉文提到，將再接再厲，把握兩大機遇，發展香港債市，首先是「債券通」，去年日均成交金額近300億元，下一步將發展「南向通」，目前正就其框架與人行溝通，期望早日啟動。

其次是綠色及可持續債券市場，計劃將「全球中期票據發行計劃」整體借貸上限倍增至2,000億港元，提供更大的空間，嘗試擴大日後綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。

其他報道

保誠去年新務利潤跌六成 擬分拆美國業務後發新股籌最多30億美元

何超瓊再減持美國美高梅股權涉值4.4億

世茂服務發盈喜 料至少多賺80%

印度：倘特斯拉承諾在印生產電動車 成本將低於中國

美的置業：首兩月合約銷售額按年升1.9倍

1月港零售額挫13% 連跌24個月

澳門1月博彩稅收按年減63%

金融股撐市 恒指升784點逼近30000點 成交僅高過除夕半日市

賽生藥業首日掛牌無升跌

Mastercard：本港女性企業家指亞太區排名第五

IFR：吉利投資的億咖通擬下半年上市 集資46億元

中興加入造車 擬建立汽車電子產品線 午後曾漲逾7%

憧憬降準 工中建行齊見逾3個月最大升幅