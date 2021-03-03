余偉文：香港債市被低估 與人行傾債券「南向通」
文章日期：2021年3月3日 17:46
金管局總裁余偉文於匯思發文，引用國際資本市場協會（ICMA）數據，寫「被低估的香港債券市場」，又提到正就債券「南向通」同人行溝通，及計劃將「全球中期票據發行計劃」上限倍增。
余偉文引述部分數據，指在「債券發行的安排與執行活動涵蓋債券結構設計、簿記建檔及分配的整個過程」，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34% （按安排量計為1,960億美元），其次是美國（18%）、英國（17%）及新加坡（5%）。
香港在安排首次債券發行方面，亦明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）。不過，以上市地點計，香港稍遜於名列榜首的新加坡（31%），排名第二（28%），領先盧森堡（17%）及英國（4%）。
余偉文提到，將再接再厲，把握兩大機遇，發展香港債市，首先是「債券通」，去年日均成交金額近300億元，下一步將發展「南向通」，目前正就其框架與人行溝通，期望早日啟動。
其次是綠色及可持續債券市場，計劃將「全球中期票據發行計劃」整體借貸上限倍增至2,000億港元，提供更大的空間，嘗試擴大日後綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。
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