政府統計處由2020年1月起搜集零售業網上銷售數據，於今年1月首次公布數據。今年1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%，臨時估計為23.71億元，按年上升92.1%。以無店面零售計，網上銷售價值按年升53.9%至9.96億元，其他零售商升1.343倍至13.75億元。

按零售商主要類別計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌31.7%；藥物及化妝品跌40.1%；百貨公司貨品跌17.4%；食品、酒類飲品及煙草跌16.3%；燃料跌11.0%；服裝跌20.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌35.1%；中藥跌22.7%；眼鏡店亦跌25.5%。

值得注意的是，超級市場貨品銷貨價值下跌9.0%；電器及其他未分類耐用消費品升28.2%；傢具及固定裝置升25.0%；汽車及汽車零件升4.2%。

政府發言人指出，第四波疫情下，1月零售銷售繼續錄得顯著按年跌幅，由於今年和去年農曆新年的時間有差異，影響1月表現，需等待2月零售數據再合併分析，才可更有效評估最新的零售銷售表現。展望未來，本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境在短期內仍然困難，控制好疫情至為重要。如疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復，以及經濟在今年較後時間有較全面的復蘇。

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