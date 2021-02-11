恒指午後在內銀內險股發力之下，曾升最多2.81%，創逾1個月最大升幅，不過30000點前有阻力，大市成交亦跌至除夕半日市後新低，走勢上10天線(29939.39點)正向下逼近20天線(29859.59點)。不過，南水止跌，齊齊轉為淨流入。