金融股撐市 恒指升784點逼近30000點 成交僅高過除夕半日市
文章日期：2021年3月3日 16:37
恒指午後在內銀內險股發力之下，曾升最多2.81%，創逾1個月最大升幅，不過30000點前有阻力，大市成交亦跌至除夕半日市後新低，走勢上10天線(29939.39點)正向下逼近20天線(29859.59點)。不過，南水止跌，齊齊轉為淨流入。
恒指今早高開153點後，內地PMI符預期，香港PMI亦回升，恒指升幅收窄至升升87點後，市場憧憬內地定向降準可能適時落地，以及銀監會主席郭樹清昨日估計，今年貸款利率會有所回升，兩大利好之下，內銀股推動大市，午後曾升816點，高見29912點，是2月25日後新高。全日高低波幅728點。
恒指收市升784點或2.7%，報29880點，成交金額1850億元，較上日減少20.5%，是除夕日報2月11日)半日市920.87億元成交後最少；國指升304點或2.68%，報11666點。恒生科技指數收報9366點，升1.17%。
藍籌48隻升，4隻下跌。銀娛（0027）升7.66%，收報74.5元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.58%，收報723元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻109點；中生製藥（1177）跌2.87%，收報8.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股23隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是心動公司（2400）收報69.9元，升4.64%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報50.75元，跌4.15%。
南北水轉為淨流入，北水南下合計淨流入57.47億元，南水北上合計淨流入90.1億元人民幣。
憧憬降準、貸款利率回升，內銀股藍籌齊齊向上，多隻創逾3個月最大升幅，收市工行（1398）升5.81%，收報5.28元；交行（3328）升2.97%，收報4.51元；中行（3988）升4.09%，收報2.8元；建行（0939）升5.61%，收報6.4元。
其他金融股亦推動大市，點數計打入十大的還包括匯控（0005）收報46.25元，升2.66%，貢獻恒指62點；友邦（1299）收報99.3元，升2.58%，貢獻恒指93點；中國平安（2318）收報98.3元，升3.26%，貢獻恒指47點。
中興（0763）加入造車，擬建立汽車電子產品線，午後曾漲逾7%。收報21.6元，升2.61%。
美團（3690）旗下美團優選遭行政處罰，其後稱高度重視誠懇接受，並加強整改。收報372.6元，升2.81%。
英國擬放寬規則，以吸引SPAC倫敦上市。作為對手之一的港交所（0388）不跌反升，收報498元，升2.13%。證監會昨批准港交所新CEO歐冠昇任命。
龍源電力（0916）曾挫近18%，分析稱新國策損行業前景。收報10.62元，跌13.6%。
騰訊旗下Epic Games收購Fall Guys 開發商。騰訊收報723元，升3.58%。同業網易（9999）收報174.3元，升1.34%。
星展稱港樓巿料平穩。本地地產股向上，新世界發展（0017）收報38.3元，升1.73%；新鴻基地產（0016）收報120元，升0.67%；長實集團（1113）收報45.9元，升2.23%；恒地（0012）收報34.1元，升2.56%；信和置業（0083）收報11.84元，升1.02%。
晶片製造商仍需數周始能復工 晶片供應繼續緊張。晶片股個別發展，華虹半導體（1347）收報50.75元，跌4.15%；ASM PACIFIC（0522）收報104.1元，升0.39%；中芯國際（0981）收報27.8元，升0.18%。
保誠（2378）績前收報159元，升2.2%；創科實業（0669）收報128.1元，升1.51%。
賽生藥業（6600）上市，定價18.8元。收報18.8元，無升跌。
寶龍地產（1238）純利按年升50.8%，核心盈利升34.2%，末期息33分。收報6.35元，升0.79%。
中國中藥（0570）今早公布化濕敗毒顆粒獲批上市，股價創52周高，見4.88元，收報4.79元，升1.91%。
破頂股表現
航運股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見23.05元，收報22.85元，升4.82%；中國外運（0598）創52周高，見3.15元，收報3.14元，升9.03%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.24元，收報2.18元，升2.83%；招商局港口（0144）創52周高，見12.36元，收報12.36元，升2.15%。
其他破頂股包括，新城發展（1030）創52周高，見9.95元，收報9.92元，升4.64%；億勝生物科技（1061）創52周高，見6.4元，收報6.4元，升17.65%；中國太平（0966）創52周高，見18.58元，收報18.5元，升6.44%；大酒店（0045）創52周高，見8.5元，收報8.3元，升3.11%。
隔晚公告股表現
南戈壁（1878）發盈警，全年盈轉虧，料蝕1900萬美元至2400萬美元。收報1.22元，升8.9%。
澳門凌晨零時起取消進入賭場出示核酸證明。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報17.26元，升6.15%；美高梅中國（2282）收報13.5元，升3.53%；澳博控股（0880）收報11.06元，升3.56%；永利澳門（1128）收報15.22元，升3.96%；銀河娛樂（0027）收報74.5元，升7.66%；金沙中國（1928）收報37.55元，升5.48%。
鳳凰衛視（2008）發盈警，預計去年虧損約為10.5億元。收報0.88元，跌11.11%。
連達科技（0889）發盈警，蝕至少500萬元。收報0.69元，無升跌。
合景泰富（1813）2月銷售額增1.6倍 融信中國升61%。收報11.96元，跌0.17%。
稻香（0573）發盈警，料去年盈轉虧，最多蝕6100萬元。收報0.95元，升2.15%。
恒大（3333）2月銷售額跌32%，首兩個月累增3%。收報15.86元，無升跌。
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