香港在調查中的得分為65.8分，屬健康水平，較前年（2019年）上升1.2分，並於全球58個經濟體中排名第15位，在亞太地區排名第五，僅次於紐西蘭（70.1分）、澳洲（67.5分）、泰國（66.9分）及中華台北（66.6分）。

香港於「支援創業條件」方面，與瑞士、美國、以色列和瑞典一同打入前五位。這些經濟體中的女性受益於良好的創業條件，例如便利的營商環境及高質素的企業管治，從而得以在商業世界中堅定前行。

調查對女性企業家的前景表示樂觀。調查指出，疫情對職業女性而言可謂是急速的催化劑，亦提供一個機會讓人們糾正既定性別偏見。於疫情下，女性被賦予更大的領導權力，讓她們在創業時得以衝破文化障礙和克服對失敗的恐懼，同時也突顯女性在非常時期的領導能力。調查顯示，近一半（47.8%）女性企業家表示，具影響力的女性領袖是激勵她們為社會作出貢獻的一大因素。

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