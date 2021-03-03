瑞銀料電動車支援政策從量轉質 上調市場滲透率預測
文章日期：2021年3月3日 14:55
瑞銀今日發表不定期的「拆車」報告。瑞銀投資全球研究部亞太汽車行業主管鞏旻在會上表示，明日開始的全國兩會，在對電動車行業的支持政策上，會有較多關於「碳中和」的具體政策推出，此外，基建配套如充電網絡，以及電池材料研發相關的政策也值得期待。
鞏旻補充，內地是最早透過補貼去支持汽車行業的國家，但補貼政策帶來的是量的飛躍而非質的飛躍，隨著補貼幅度的遞減，目前亦不如歐洲慷慨，但在電動車發展上，技術突破，質素提升會比銷量更重要，所以中央的政策大方向，是要用有限資源去達到最大化的技術進步。
鞏旻亦指出，電動車發展到現階段，電池技術將是車企成本下降的關鍵，而軟件則會成為下一個戰場及收入的來源。隨著愈來愈多中國科網巨頭進軍電動車，他估計各方會利用自身競爭優勢去切入，不會所有企業都只是製車，例如百度會從人工智能、自動駕駛著手，富智康從代工角度加入，華為則是負責通訊設備架構等。
隨著多方加入，瑞銀也上調了電動車市場滲透率的預期，中國市場滲透率從2025年20%及2030年50%，上調至2025年25%和2030年60%。
瑞銀自2017年開始發表「拆車」報告，會不定期選擇一款電動車進行拆解，今次選取了大眾汽車旗下的ID.3，拆解結果指出，目前ID.3在歐洲的生產成本較高，軟體能力不如Tesla，但其新發布會在中國發售的ID.4，作為傳統品牌首款純電動MPV車型，價格接近可比汽油車，將令中國市場的電動車競爭加劇。
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