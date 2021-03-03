他認為，香港樓市在政府放寬首付下，剛需很犀利，但是在市場有選擇下，定價進取的新盤會影響首付客承擔水平，因此在未有恢復通關，靠本地需求支持下，1000萬元以下的住宅會較受落。樓價會在上、下5%上落。豪宅市場方面，在欠缺內地客南下等因素下，只能透過本地富豪及舊家族支持，因此表現欠佳。

在零售物業方面，丘卓文相信，若香港恢復通關初期，內地民眾積壓的需求會湧現，對奢侈品有需求，但是隨著品牌北上、網購活躍，加上內地銷售環境較舒服，購物稅調整，他對內地遊客南下香港消費能否回復到社運及疫情前水平會存疑。另在此之前，留港的品牌店已整合店舖數目，原有空置店舖轉租予時裝或休閒用品店，承租能力與奢侈品牌有距離，因此料對零售物業租務會有壓力。

另寫字樓方面，他認為，跨國企業未能來港選址營運，成立地區總部需求頓減，加上明年起中環及東九啟德一帶有新增供應，而不少打工一族居家工作，因此空置率上升。近期股巿活躍，他估計，來自中資的需求或可填補部分空置單位，明年新供應投入市場，空置率情況難以預料。同時，寫字樓需要的回本期較長，加上啟德臨海商業地距離車站較遠，因此轉回住宅地會較佳。至於政府擬推出中還海濱商業地，雖然面積龐大，但是他相信仍可以吸引買家。另一幅位於銅鑼灣的商業地，他估計可以吸引如希慎（0014）等出手，有關地段會與希慎的銅鑼灣物業有協同作用。

在發展商方面，丘卓文相信，新世界（0017）受惠於不同物業組合帶動收益，加上新盤落成入賬，另在內地市場涉獵較多的恒隆地產（0101）及太古地產（1972），均可留意。

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