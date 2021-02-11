英國前政界人士喬納森·希爾(Jonathan Hill)表示，這些提案 「是為了縮小倫敦與其他全球中心之間的差距」。英國正式脫歐後，大量的倫敦股票交易很快轉移到了阿姆斯特丹和巴黎的交易所。希爾負責領導政府下令展開的上市規則檢視工作，這些調整將使倫敦以更對等的方式與紐約競爭，吸引SPAC公司上市。

為吸引更多科技公司到倫敦上市，Hill的報告建議，將企業在通過 「高級上市(premium listing) 」進行IPO時需發售的最高股份比例從25%降至15%。只有通過「高級上市」進行IPO的公司才能被納入倫敦交易所的富時系列指數。該報告還建議，應該允許企業創始人為保留比公眾投資者更大的投票權而在IPO中出售雙層股權結構的股份。

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)表示，他將依據相關建議迅速採取行動。英國政府寄望IPO市場繁榮能為銀行家、基金經理和其他專業人士創造就業機會，以支持該國的金融服務業。此次上市規則的調整也是為了促進近期表現不佳的倫敦股市實現多樣化。目前倫敦股市的上市公司中，銀行、能源和採礦等領域的傳統公司佔比較大。

不過退休金整合平台PensionBee Ltd.高層Clare Reilly警告，此舉可能會減弱對投資者的保護。她指：「同股同權是強大的公司治理的基礎，我們認為這是一個原則，但這個原則目前在世界各地都面臨威脅。」

雙層股權結構幫助納斯達克和紐約證券交易所吸引了Facebook 、Google母公司Alphabet和Snap等熱門科技公司的IPO。