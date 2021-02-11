恒指半日升491點 北水淨流入 內銀內險撐大市
文章日期：2021年3月3日 12:27
銀監會主席郭樹清昨日估計，今年貸款利率會有所回升，恒指今早高開153點後，在內銀、內險支持下，曾升最多567點，半日高低波幅480點。南北水半日淨流入。
恒指半日升491點或1.69%，報29587點，成交金額949億元；國指升181點或1.6%，報11542點。恒生科技指數收報9258點，升0.01%。
走勢上，恒指10天線(29910.13點)向下逼近20天線(29844.96點)。
藍籌44隻升，7隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）升6.36%，收報73.6元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.86%，收報8.71元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
內銀向上，建行（0939）升3.8%，收報6.29元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點。其他內銀表現，工行（1398）收報5.21元，升4.41%；中行（3988）收報2.76元，升2.6%。
內險股向上，中人壽（2628）收報16.68元，升3.09%；中國平安（2318）收報97.85元，升2.78%。中國太平（0966）創52周高，見18.5元，收報18.44元，升6.1%。
恒生科技指數成份股17隻升，15隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報54.7元，升2.53%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報49.3元，跌6.89%。
北水南下合計淨流入13.55億元，南水北上合計淨流入75.23億元人民幣。
美團（3690）旗下「美團優選」遭市場監管總局行政處罰150萬人民幣。美團收報360.8元，跌0.44%。
晶片製造商仍需數周始能復工，晶片供應繼續緊張。晶片股個別展，中芯國際（0981）收報28元，升0.9%；華虹半導體（1347）收報49.3元，跌6.89%；ASM PACIFIC（0522）收報102.1元，跌1.54%。
多間公司公布業績，績前向上，保誠（2378）報158.5元，升1.9%；創科實業（0669）收報127.1元，升0.71%。
賽生藥業（6600）上市，定價18.8元。半日收報18.46元，跌1.8%。
匯控（0005）發10億美元4厘永久後償或有可轉換證券，及10億美元4.7厘永久後償或有可轉換證券。匯控收報45.85元，升1.78%。
寶龍地產（1238）純利按年升50.8%，核心盈利升34.2%，末期息33分。收報6.25元，跌0.79%。
中國中藥（0570）今早公布化濕敗毒顆粒獲批上市，股價半日創52周高，見4.88元，收報4.81元，升2.34%。
南戈壁（1878）發盈警，全年盈轉虧，料蝕1900萬美元至2400萬美元。收報1.22元，升8.9%。
證監會批准港交所（0388）新CEO歐冠昇任命。收報495.2元，升1.56%。
澳門凌晨零時起取消進入賭場出示核酸證明。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報17.2元，升5.78%；美高梅中國（2282）收報13.44元，升3.07%；澳博控股（0880）收報11元，升3%；
永利澳門（1128）收報15.2元，升3.83%；銀河娛樂（0027）收報73.6元，升6.36%；金沙中國（1928）收報37.75元，升6.04%。
鳳凰衛視（2008）發盈警，預計去年虧損約為10.5億元。半日跌5%，報0.94%元。
連達科技（0889）發盈警，蝕至少500萬元。半日報0.69元，無升跌。
合景泰富（1813）2月銷售額增1.6倍 融信中國升61%。收報11.88元，跌0.83%。
稻香（0573）發盈警，料去年盈轉虧，最多蝕6100萬元。收報0.93元，無升跌。
恒大（3333）2月銷售額跌32%，首兩個月累增3%。收報15.74元，跌0.76%。
航運股破頂，海豐國際（1308）創上市新高，見22.45元，收報22.2元，升1.83%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.24元，收報2.17元，升2.36%。
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