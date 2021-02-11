走勢上，昨日再試29000點關口，輕微跌穿但大致守住低位，今早發力再試周二高位29765點，仍有距離但已呈小雙底格局。能否止跌回升屬後話，但市況很大機會正回穩。若下午能貼近小時圖頂部，即29500點至29600點區間交易，走勢會明顯改善，可開始分段候低入市買貨。

今早新舊經濟差異很大，舊經濟股被受追捧，新經濟沽壓仍大，尤其是2、3線科技股。龍頭騰訊（0700）相對較佳，升近2%與大市看齊。騰訊業務穩步增長估值合理，市盈率35倍左右，是近5、6年的中位數。短線問題是女股神沽貨套現救其他小型股，但回落是低吸良機。

至於舊經濟股，上文提及的板塊皆是入市對象，而相對簡單的做法是買A股ETF。事實上，自恒指國指改革後，兩個指數的科技股佔比大幅提升至30%或以上，反倒是滬深300指數仍集中在舊經濟股。此外，A股調整幅較港股大，滬深300由高位約5900點，到低位貼近5300點，回落幅度超過10%，以調整來說已足夠。可以華夏滬深300ETF（3188）作為候低入市對象。

張兆聰

明報首席評論員