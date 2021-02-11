市場監管總局根據價格監測線索，先後對橙心優選（北京）科技發展有限公司（橙心優選）、上海禹璨信息技術有限公司（多多買菜）、深圳美團優選科技有限公司（美團優選）、北京十薈科技有限公司（十薈團）、武漢七種美味科技有限公司（食享會）等五家社區團購企業涉嫌不正當價格行為立案調查。美團優選為美團 （3690） 旗下社區團購業務。

經查，橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團等四家企業，在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，損害了其他經營者的合法權益，違反了《中華人民共和國價格法》第十四條第（二）項規定。

另外，橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、武漢七種美味科技有限公司等五家企業，利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易，違反了《中華人民共和國價格法》第十四條第（四）項規定。

市場監管總局依法對橙心優選、上海禹璨信息技術、深圳美團優選科技、北京十薈科技等四家社區團購企業分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，對武漢七種美味科技處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

美團現報360.2元，跌0.61%。

其他報道

花旗尋求在其上訴期間暫時凍結其誤轉予Revlon債權人的資金

晶片製造商仍需數周始能復工 晶片供應繼續緊張

微軟：郵件系統遭獲中國支持的駭客攻擊

汽車之家IPO 招股價最高251.8元 籌76億元

2月財新中國服務業PMI錄51.5 為10個月最低

香港2月PMI回升至50.2 企業3年來首次對前景樂觀

恒指高開153點 賽生藥業上市跌1.59% 港交所升1%

滬深三大指數低開 人行開展100億元人幣逆回購

港股ADR升68點 美期亞股向上 創科業績 賽生上市 匯控發債