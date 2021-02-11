調查報告顯示，香港以現金結帳的比率急劇下降，預測至2024年現金支付將僅佔店內交易額1.6%，為區內最低。不論是網上購物或店內消費，電子錢包都是香港消費者的首選支付方式。預測至2024年，電子錢包將取代信用卡，成為最受歡迎的網上購物支付方式。至2024年，手機購物將帶動電子商務收入增加41%，達到290億美元。

針對店內消費趨勢，香港現金交易佔店內消費額9%，較2019年下降17%；預計使用現金結帳的比率於未來四年將迅速下跌，至2024年，其於店內消費的佔比將降至1.6%。信用卡仍然是香港人於店內付款首選，佔總交易額一半以上（56%），此趨勢預計能保持到2024年。未來四年，香港銷售點市場會增長近三分之一（27%），至2,360億美元。而電子錢包將成為增長最快的店內付款方式；預計電子錢包將於2024年佔總交易額36%，較2020年上升22%。

電子商務付款方面，香港的電子商務市場在2020年疫情期間顯著增長，並將在未來四年繼續擴展。調查顯示香港的電子商務市場主要由手機購物驅動，預計在未來四年內增長41%，達到290億美元。2020年最受歡迎的網上付款方式分別是：信用卡（45%）、電子錢包（29%）和銀行轉帳（11%）。至2024年，電子錢包有望取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式，佔總成交額37%。預付卡和充值或延期付款扣帳卡將成為香港增長最快的網上付款方式之一，分別以每年18%和22%的速度增長，預計至2024年，交易額將分別佔整體網上交易6%和3%。目前常見的電子錢包，包括特定移動操作系統如 Apple Pay，Google Pay和Samsung Pay以及與操作系統無關的Alipay，WeChat Pay，Paytm和Amazon Pay。

Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford表示：「我們現正邁向電子商務的新領域，而香港正邁向無現金社會，引領區內發展。電子商務的發展潛力不再局限於傳統網站，實體零售經已與數碼世界融合。 透過手機，各式各樣的商店盡在我們掌心當中。因此，無論是通過應用程式、社交媒體，還是在實體商店購物，消費者都希望獲得同樣方便、快捷的購物體驗。懂得在結帳過程中提升客戶體驗將會是商戶致勝的關鍵。隨著電子商務在全球擴展，提升及掌握電子支付能力的商戶，方能捕捉下一浪的增長機會」。

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