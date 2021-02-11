港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日
文章日期：2021年3月3日 11:36
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.21點子至0.12714%。
港元現報7.7577元貶值7點子，曾貶值最多16點子，報7.7586元，亦曾升值最多2點子，報7.7568元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03946%；1星期HIBOR升0.21點子至0.06446%；2星期HIBOR升0.05點子至0.08196%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.18點子至0.22589%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.45714%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.61179%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0179%，連續3日擴闊，利差是2021年2月19日後最高，當日差距為0.0186%
對上一次連續3日擴闊，是2021年2月10日，當日利差報0.0387%。
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