花旗提交法院的一份文件中指，請求美國地區法院法官Jesse Furman發布暫時維持現狀的強制令，以免這筆錢被債權人轉給全球各地數以百計的投資者。花旗在文件指，投資者可能進一步分轉資金，最終即使集團贏得上訴，也難以追回所有資金。

上月法官Jesse Furman裁定，Revlon10位債權人，其中包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management，不必歸還花旗去年8月在支付貸款利息時，錯誤多匯的5.04億美元。花旗發言人Danielle Romero-Apsilos發布聲明指，強烈反對以上裁決並會作出上訴。集團相信有權取回錯誤的匯款，亦會持續努力直到把全部款項追討回來為止。

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