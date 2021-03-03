三星周二表示，「在檢查和重新配置該設施時，可能需要更多時間才能達到正常水平」。恩智浦半導體在聲明中表示，「正在努力進行設備，系統和產品評估，以盡快恢復運營」。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，位於加州弗里蒙特的工廠上周關閉了兩天，但未作進一步說明。

德州冬季暴風雪造成至少21人死亡，數百萬德克薩斯人無電。晶片停產將進一步加劇晶片供應，除了汽車領域，筆記本電腦和其他產品都對晶片有著龐大需求。

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