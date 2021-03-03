晶片製造商仍需數周始能復工 晶片供應繼續緊張
文章日期：2021年3月3日 10:49
《路透社》報道，早前多間位於德州奧斯汀的晶片製造商因爲冬季暴風雪而關閉，包括三星（Samsung），恩智浦半導體（NXP Semiconductors NV）和Infineon Technologies AG，導致晶片生產暫停。 奧斯汀地區製造商協會（Austin Regional Manufacturers Association）CEO拉特森（Edward Latson）表示，晶片製造商現已恢復生產所需的能源，但仍需時間來重啟工具和清潔工廠。預計晶片製造商仍需數周時間才能恢復生產，料五個月後對汽車製造商的影響會逐步浮現，因爲晶片生產過程將變得緩慢和昂貴。
三星周二表示，「在檢查和重新配置該設施時，可能需要更多時間才能達到正常水平」。恩智浦半導體在聲明中表示，「正在努力進行設備，系統和產品評估，以盡快恢復運營」。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，位於加州弗里蒙特的工廠上周關閉了兩天，但未作進一步說明。
德州冬季暴風雪造成至少21人死亡，數百萬德克薩斯人無電。晶片停產將進一步加劇晶片供應，除了汽車領域，筆記本電腦和其他產品都對晶片有著龐大需求。
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