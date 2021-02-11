此前公布的2月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）下降0.6個百分點，錄得50.9，降至2020年6月以來最低值。製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新中國綜合PMI降至51.7，低於上月0.5個百分點，顯示中國整體生產經營活動溫和增長，但增速放緩至2020年5月以來最低。

服務業供給、需求連續十個月保持擴張，但2月增速均繼續放緩。由於國內外疫情繼續壓制市場景氣度，2月服務業經營活動指數和新訂單指數均錄得過去十個月的新低。外需也開始拖累總需求，服務業新出口訂單指數四個月來首次低於盛衰線。

服務業投入價格繼續高企，通脹壓力增加。 2月服務業投入價格指數微降，但仍大幅高於盛衰線，位於2012年以來的高位。原材料價格上漲、人力成本增加均是推動因素。由於疫情弱化了市場需求，服務業企業銷售端提價空間有限，收費價格雖有所增加，但相對穩健。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年2月製造業、服務業復蘇動能繼續減弱，供求增速放緩，外需疲弱，就業和通脹壓力持續增加。儘管如此，製造業和服務業企業對未來預期仍較樂觀，市場信心主要來自過去一年多疫情防控經驗的積累，尤其是不利的秋冬時節即將結束的因素，另外企業對未來新產品上市的前景亦信心充足。目前看來，既要精心呵護後疫情時代經濟復蘇的態勢，又要給予通脹充足的重視，是政策面臨的主要挑戰。

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