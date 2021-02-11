IHS Markit 經濟部總監 Andrew Harker表示，香港經濟雖仍受新冠大流行衝擊，但在隧道黑暗的盡頭，最新採購經理指數已經透露了曙光。隨著新一波疫情減退、限制措施鬆綁，疫苗又開始接種，經濟可望於短期內回復增長不再是空想。業者的經營情緒衝上2014年9月以來最高，反映企業已打破三年多以來慣調，首次示意前景樂觀。

報告顯示，隨着新一波疫情緩和，香港經濟於2月份釋出向好訊號。月內雖有多項防疫措施出爐，客戶之間亦持審慎態度經營，令企業的業務量和新訂單量再度收縮，但從兩者的跌幅來看，都比先前兩月大幅收窄。

此外，企業自2018年初以來，首次看好未來12個月經營前景，並且擴充人手。2月僱員人數保持穩定，反映在新增訂單進一步減少的情況下，企業得以清理手頭積壓的工作。

營商環境向好，反映新冠大流行的負面影響正隨新一波疫情緩和而減弱，但社交聚會方面等若干防疫措施，卻使2月份的業務活動量持續下跌。企業接連35個月減產，惟是月跌幅已是去年11月以來最小。

圍繞大流行的不明朗因素減弱了客戶的訂單意欲，因此月內新接的訂單量持續下跌，但從跌幅回落至三個月最低來看，則屬向好訊號。全球需求還未復蘇，企業從出口貿易和中國內地新接的業務量都再度收縮。

採購價格大幅上揚，直接推高整體投入成本。由於原材料價格普遍飈升，因此採購成本通脹已連續第三個月加快，2月份指數更錄得2018年7月以來的最大升幅；而相比之下，聘僱員工的成本反而微跌。面對競爭壓力、客戶議價，促使企業在成本上漲的情況下，調低銷售價格。綜觀而言，目前的產出價格下跌周期已持續20個月。

2月份的採購活動量再度縮減，惟跌速已急劇放緩，見三個月最低。另一方面，採購庫存連升兩個月，有業者指出，為應對預期的業務增長而儲備庫存。

供應鏈出現嚴重延運，大大影響了業者採購投入品的工作。供應商付貨的延運程度雖較1月份輕微，但仍相當顯著，踞歷來高位之一。

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