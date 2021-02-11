恒指高開153點 賽生藥業上市跌1.59% 港交所升1%
文章日期：2021年3月3日 09:27
恒指今早高開153點或0.53%，報29249點，成交金額32億元；國指今早高開43點或0.38%，報11404點。恒生科技指數開市報9282點，升0.26%。
藍籌33隻升，6隻下跌，13隻無升跌。安踏（2020）升3.14%，報128.3元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌0.61%，報41元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
匯控（0005）升1.78%，報45.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點。匯控今早公布發10億美元4厘永久後償或有可轉換證券，及10億美元4.7厘永久後償或有可轉換證券。
多間公司公布業績，包括保誠（2378）開市報156.5元，升0.64%；創科實業（0669）開市報125.8元，跌0.32%。
賽生藥業（6600）上市，定價18.8元。開市報18.5元，跌1.59%。
寶龍地產（1238）純利按年升50.8%，核心盈利升34.2%，末期息33分。開市報6.65元，升5.56%。
南戈壁（1878）發盈警，全年盈轉虧，料蝕1900萬美元至2400萬美元。開市報1.12元，無升跌。
證監會批准港交所（0388）新CEO歐冠昇任命。港交所開市報493元，升1.11%。
澳門凌晨零時起取消進入賭場出示核酸證明。澳博控股（0880）開市報10.9元，升2.06%；永利澳門（1128）開市報14.8元，升1.09%；銀河娛樂（0027）開市報70.15元，升1.37%；金沙中國（1928）開市報36.35元，升2.11%。
鳳凰衛視（2008）發盈警，預計去年虧損約為10.5億元。開市報1元，升1%。
連達科技（0889）發盈警，蝕至少500萬元。開市報0.69元，無升跌。
合景泰富（1813）2月銷售額增1.6倍 融信中國升61%。開市報11.98元，無升跌。
稻香（0573）發盈警，料去年盈轉虧，最多蝕6100萬元。開市報0.93元，無升跌。
恒大（3333）2月銷售額跌32%，首兩個月累增3%。開市報15.84元，跌0.13%。
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