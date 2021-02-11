港股ADR升68點 美期亞股向上 創科業績 賽生上市 匯控發債
文章日期：2021年3月3日 08:40
美股回落，港股ADR升68點或0.24%，報29164點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.08，折合報697.47元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報227.31元；小米（1810）跌0.54%，折合報25.91元；美團（3690）跌0.39%，折合報360.99元；匯控（0005）升2.01%，折合報45.96元；建行（0939）升0.04%，折合報6.06元。
道期升0.21%，標期升0.23%，納期升0.32%。日股現升0.39%，韓股現跌0.09%，澳股現升0.49%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括保誠（2378）、創科實業（0669）等。
賽生藥業（6600）上市，定價18.8元。
匯控（0005）發10億美元4厘永久後償或有可轉換證券，及10億美元4.7厘永久後償或有可轉換證券。
寶龍地產（1238）純利按年升50.8%，核心盈利升34.2%，末期息33分。
南戈壁（1878）發盈警，全年盈轉虧，料蝕1900萬美元至2400萬美元。
證監會批准港交所（0388）新CEO歐冠昇任命。
澳門凌晨零時起取消進入賭場出示核酸證明。留意濠賭股。
鳳凰衛視（2008）發盈警，預計去年虧損約為10.5億元。
連達科技（0889）發盈警，蝕至少500萬元。
合景泰富（1813）2月銷售額增1.6倍 融信中國升61%。
稻香（0573）發盈警，料去年盈轉虧，最多蝕6100萬元。
恒大（3333）2月銷售額跌32%，首兩個月累增3%。
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